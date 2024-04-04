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Во Франции заявили о нежелании США отправлять войска на Украину

Меланшон: Блинкен сказал Макрону, что США не отправят войска на Украину
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Фото: Global Look Press/Kevin Payne
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что американцы не отправят войска на Украину. Об этом 4 апреля в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирована в РФ) сообщил основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон.

«Блинкен приехал, чтобы сказать Макрону, что США не введут войска на Украину», — отметил он.

Политик добавил, что французский лидер своими действиями поставил граждан на «первую линию» противостояния с Москвой. По мнению Меланшона, это опасно.

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26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг. В марте французский лидер указал, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент своих военных для отправки на Украину, который на начальном этапе составит около 2 тыс. человек. По его словам, французское воинское подразделение станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских Вооруженных сил».

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