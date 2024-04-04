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Лавров указал на отсутсвие расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Лавров: расследование трагедии в Доме профсоюзов не проводилось
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Фото: commons.wikimedia.org
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Расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов проведено не было, попытка Совета Европы взять его под свой контроль провалилась. Об этом 4 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе по украинской проблематике.

«До сих пор не расследованы преступления вооруженных сил Украины, так называемых добровольческих батальонов, включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек», — сказал он.

По его словам, никакого расследования не проводилось. Совет Европы оказался бессилен и «быстро растратил свою репутацию», институту никто не собирался помогать, добавил глава МИД РФ.

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2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе произошла трагедия на фоне смены власти на Украине. Тогда активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В результате потасовок между ними и сторонниками евромайдана палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, подожгли члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ). По тем, кто пытался выбраться, националисты стреляли. Полиция на помощь активистам не пришла.

В тот день погибли 48 человек. Шесть из них умерли от огнестрельных ранений, 10 выпали из окон горящего здания и разбились, 32 скончались от ожогов и в результате отравления угарным газом. Пострадало более 250 человек. Наказание за произошедшее никто не понес.

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