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Военный эксперт озвучил главный вывод разговора Шойгу и министра обороны Франции

Эксперт Мингалев: Шойгу предупредил Париж о последствиях в случае эскалации с РФ
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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал понять Франции, что Москва готова к диалогу по Украине только на своих условиях. Таким образом военный эксперт, политолог Вадим Мингалев прокомментировал «Известиям» в четверг, 4 апреля, состоявшийся 3 апреля телефонный разговор Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

«Перспектива разговора заключается в том, что РФ может быть готова к диалогу только на своих условиях, то есть, первое — это демилитаризация, второе — денацификация. Дело в том, что Франция играет роль некого петушка. Она как бы показывает, что Европа якобы едина в отношении Украины, однако в странах НАТО абсолютно нет единства. В данном случае [президент Франции Эммануэль] Макрон выполняет роль подстрекателя, чтобы угрожать России якобы большими потерями на поле боя в живой в силе, военной технике и так далее. Поэтому здесь идет дипломатия на грани фола, в которой идет давление на Россию по всем параметрам», — сказал Мингалев.

Однако главный вывод разговора, по мнению эксперта, заключается в том, что Шойгу четко предупредил французскую сторону, что в случае появления войск НАТО на территории Украины они станут законными целями для Вооруженных сил (ВС) РФ.

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Накануне, 3 апреля, Минобороны РФ публиковало подробности телефонного разговора Шойгу и Лекорню. Так, в военном ведомстве указали, что стороны обсудили заявления Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину, теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и возможность диалога по украинскому конфликту. Последний телефонный разговор между Лекорню и Шойгу состоялся 23 октября 2022 года. Тогда министры также обсуждали ситуацию на Украине.

14 марта Макрон заявлял, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Украине и возможности отправки войск на ее территорию. До этого, 26 февраля, он сообщал, что лидеры стран Запада обсудили эту возможность. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что альянс ждут трагичные последствия, если он решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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