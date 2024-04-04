Температура воздуха опустилась на 5 градусов ниже нормы в Петербурге
Жителей Санкт-Петербурга предупредили о заморозках и гололеде. Температура опустилась на 5–6 градусов ниже климатической нормы.
Осадки маловероятны из-за роста атмосферного давления. В Северной столице установилась ясная погода. Температура воздуха составляет –1…+1 градус, в Ленобласти ожидается –3…+2 градуса. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Скорость северного ветра будет составлять 4–9 м/с. К вечеру 5 апреля вероятен мокрый снег.
Днем ранее в Москве наблюдался сильный ветер с температурными перепадами. Из-за непогоды были закрыты парки, городские службы работали в режиме повышенной готовности. 17 человек получили различные травмы.