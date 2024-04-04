Самарские таможенники пресекли вывоз крокодила в Казахстан
Самарские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза на территорию Казахстана живого крокодила по кличке Бакс. Об этом 4 апреля сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
«Рептилию нашли в грузовичке, остановленном в пункте пропуска «Орск», — сообщило ведомство в Telegram-канале.
Двухметровый крокодил был спрятан в деревянном ящике за банками солений и личными вещами водителя. Из заполненного с нарушениями ветпаспорта таможенники узнали, что рептилию зовут Бакс. Крокодила купили в 2009 году, а разрешительных документов на его вывоз не было.
В результате рептилию изъяли. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия.
Ранее, 1 апреля, в ФТС России сообщили, что на том же пункте пропуска попытались незаконно вывезти в Казахстан 20 лошадей. Таможенники передали животных сотрудникам Россельхознадзора. Позже лошадей вернули в Башкортостан. Перевозчика привлекли к административной ответственности.