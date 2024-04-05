Педиатр рассказала об основных патологиях в развитии новорожденных

5 апреля, в День неонатолога в России, врач-педиатр, неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина рассказала «Известиям» о развитии и патологиях новорожденных.

Так, в развитии новорожденного следует обратить внимание на несколько вещей. Первое — физическое развитие: новорожденные быстро набирают вес и растут; некоторые рефлексы, такие как сосательный и хватательный, являются нормальными у новорожденных. Их наличие указывает на правильное функционирование нервной системы. Второе — психомоторное развитие: новорожденные начинают реагировать на звуки, свет и движения. Третье — питание: набор веса свидетельствует о правильном питании новорожденного. Четвертое — сон: для роста и развития новорожденного особенно важен полноценный сон. Пятое — социальное взаимодействие: новорожденные начинают развивать привязанность к родителям.

Основные патологии в развитии новорожденных: недоношенность — такие дети могут иметь проблемы с дыханием, терморегуляцией и пищеварением; гипоксия (недостаточное поступление кислорода к мозгу новорожденного) — это может вызвать нарушения в развитии нервной системы и привести к серьезным осложнениям; гипербилирубинемия (увеличенное содержание билирубина в крови новорожденного) — это может привести к желтухе и повреждению мозга; врожденные аномалии — могут быть сердечные дефекты, генетические нарушения и другие.

«Развитие новорожденных является комплексным процессом, требующим внимательного наблюдения и заботы со стороны родителей и медицинского персонала. Регулярные медицинские осмотры, правильное питание и уход способствуют здоровому развитию малышей. Патологии в развитии новорожденных могут быть вызваны различными факторами, включая генетическую предрасположенность, условия внутриутробного развития и окружающую среду. Раннее выявление и лечение этих патологий играют ключевую роль в обеспечении здоровья и благополучия детей», — сказала Мурзина.

Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и развитие каждого протекает индивидуально. Поддержка, забота и внимание к потребностям новорожденного способствуют его здоровому развитию и формированию, заключила специалист.

В мае 2023 года основательница благотворительного фонда «Жизнь в радость» Марина Волкова назвала признаки ментальных проблем со здоровьем у малышей. Например, когда годовалый ребенок не откликается на имя, отсутствует зрительный контакт и указательный жест, либо нет речи до двух лет (словарный запас ребенка к двум годам составляет 200–300 слов, в этом возрасте ребенок способен составлять короткие предложения).