Парковки для дальнобойщиков оборудуют на трассе в ЯНАО
Парковки для дальнобойщиков появятся на трассе Коротчаево — Новый Уренгой в ЯНАО. Их сделают после окончания капитального ремонта некоторых участков трассы.
Кроме того, планируется построить 10 полос для обгона для повышения скоростного режима и уровня безопасности, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на директора регионального департамента транспорта Дениса Напольских.
По его словам, ремонт первых 20 км дороги начнется в мае, после окончания закупочных процедур. Второй участок такой же протяженности начнут приводить в порядок во второй половине года. Там планируется построить искусственные сооружения, полосы обгона, места для стоянок, в том числе для дальнобойщиков.
Агентство поясняет, что трасса Коротчаево — Новый Уренгой станет приоритетным участком реконструкции дорожной сети на Ямале. На нем начнется трехлетний цикл дорожных работ.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО в 2024 году начнут приводить в нормативное состояние 40 км дороги от Коротчаево до Нового Уренгоя. Дорогу полностью переустроят, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбы и барьерное ограждение. На участке реконструируют 15 мостов, часть из них заменят на водопропускные трубы. Отдельные места оборудуют и для людей с ограниченными возможностями здоровья.