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Столтенберг признал важность конфликта на Украине для безопасности НАТО

Столтенберг: конфликт на Украине обеспечивает безопасность НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bernd Elmenthaler
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Конфликт на Украине нужен для безопасности НАТО, поставки оружия Киеву — это инвестиции в безопасность альянса. Об этом 4 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном подходе к журналистам с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках планового заседания Совета Украина – НАТО (СУН) на уровне послов.

«Поддержка Украины — это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Также он вновь прокомментировал вопрос о поставках оружия Киеву.

«Вчера мы (главы МИД стран НАТО) обсуждали, как создать более сильную институционализированную структуру по обеспечению безопасности Украины. 99% всей военной помощи идет от стран НАТО, но надо гарантировать, что это всё предсказуемо и справедливо распределено между странами альянса», — отметил Столтенберг.

Он также напомнил о своей позиции касаемо будущих поставок Украине — они должны стать для стран альянса обязательными.

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Ранее, 4 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, Украина — это лишь антироссийский инструмент для достижения цели.

3 апреля Столтенберг на пресс-конференции, посвященной прошедшей в Брюсселе встрече глав МИД стран НАТО, заявил о том, что страны НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Украине. По его словам, детали страны-союзники обсудят в ближайшие недели. НА это газета Politico сообщила, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. По мнению авторов предложения, в этом случае военные поставки Киеву будут защищены от перемен во власти в ЕС и США.

Днем ранее СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд в размере $108 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений информации от организации нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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