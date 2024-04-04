Кремль отметил влияние США на отказы банков за рубежом принимать карты «Мир»

Отказ иностранных банков принимать российские карты «Мир» является следствием неприкрытого давления и угроз со стороны США. Об этом 4 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Действительно, это является следствием совершенно неприкрытого давления и угроз со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки, и, конечно, страны опасаются и первичных, и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур», — сказал он.

Песков отметил, что Россия продолжает диалог с другими странами для того, чтобы минимизировать эти риски.

Ранее, 2 апреля, национальная платежная система Киргизии «Элкарт» сообщила, что с 5 апреля карты платежной системы «Мир» перестанут работать в Киргизии. Отмечалось, что это связано с рисками вторичных ограничений после ввода санкций США в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК).

До этого, 19 марта, платежная система Армении «Армениан Кард» официально уведомила НСПК, что прекращает обслуживать карты «Мир» с 30 марта. При этом начальник управления международного развития платежной системы «Мир» Евгения Егоренкова напомнила, что с картами продолжат работать все сервисы структуры «ВТБ Армения».

Песков указал, что действия банков республики связаны скорее не с недружественными действиями страны против РФ, а с беспрецедентным санкционным давлением, которое Вашингтон оказывает на Ереван.

Еще 17 ноября прошлого года доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков выразил мнение, что у российской национальной платежной системы есть большие перспективы. Развитие системы «Мир» невозможно затормозить, подчеркнул он.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.