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Песков рассказал о причинах использования Путиным формата видеоконференций

Песков: Путин использует формат ВКС, потому что работа в этом формате эффективна
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Фото: ТАСС//пресс-служба президента РФ/Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин в своем графике комбинирует прямую форму общения и работу в формате видео-конференц-связи (ВКС). Об этом 4 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы видите, что президент в своем графике комбинирует и прямую форму общения, и продолжает работать в формате ВКС. Зачастую работа в формате ВКС оказалась действительно эффективной, когда он говорит с тем же губернатором [Сахалинской области Валерием] Лимаренко, с точки зрения оперативности», — сказал он.

По его словам, иногда с точки зрения оперативности выслушать доклад и положение дел в регионе лучше с помощью видеоконференции. В данном случае речь идет о комбинировании различных форм, добавил Песков.

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Накануне Путин по ВКС оценил результаты работы губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Российский лидер отметил положительные экономические показатели региона.

Также в тот день Путин провел личную встречу с ректором МГУ им. М. В. Ломоносова Виктором Садовничим и поздравил его с 85-летием. Российский лидер поблагодарил Садовничего за работу и отметил, что в самые сложные времена МГУ под его руководством не только выжил, но и развивался.

Кроме того, Путин в режиме видеоконференции также провел открытие социальных и жилых объектов в исторических регионах РФ. Он сообщил, что за 2022–2023 годы были завершены работыболее чем на 10 тыс. объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7 тыс. объектов было восстановлено регионами-шефами.

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