Два человека погибли при пожаре в частном доме в Липецкой области
Тела двух человек обнаружили при тушении пожара в частном доме в Данкове (Липецкая область). Четыре человека смогли эвакуироваться из горящего здания.
Пожар произошел в доме на улице Совхозной. По предварительной версии, причиной горения стало короткое замыкание проводки. Женщине и троим детям удалось вылезти из охваченного огнем помещения через окно. Во время тушения обнаружены тела 73-летнего мужчины и 72-летней женщины, пишет GOROD48.
За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировали несколько серьезных пожаров. В поселке Добринка в здании «Добринского райпо» сгорел стеллаж с документами. В Липецке при пожаре в квартире повреждена отделка балкона. В СНТ «Связист» загорелся металлический вагончик. Кроме того, на трассе «Дон» сгорел прицеп легкового автомобиля.
За сутки произошло 24 возгорания травы, площадь горения составила почти 0,5 га. С начала 2024 года зарегистрировано 84 очага возгорания сухой травы.
В Якутии 31 марта девятилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме. Причиной пожара могла стать неисправность электроприбора в примыкающем к дому гараже. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.