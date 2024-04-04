Лавров назвал Украину откровенно террористическим государством

Украина стала откровенно террористическим государством, она терроризирует и ее жителей, и граждан за пределами страны. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг украинского конфликта.

«Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенным террористическим государством: 10 лет терроризирует граждан и в своей стране, и за ее пределами», — сказал он.

Накануне, 3 апреля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и НАТО не способны изменить ситуацию на поле боя, из-за бессилия всё чаще используют террористические методы.

Ранее, 1 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва планирует обратиться в международные судебные инстанции по поводу причастности украинской стороны к терактам в России. Она отметила, что готовятся соответствующие документы.

До этого, 31 марта, в МИД РФ сообщили о том, что Россия передала через Минск требование Украине о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам на российской территории лиц. Нарушение конвенций по антитеррору повлечет ответственность для Киева, добавили там.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.