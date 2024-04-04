Жители Ханты-Мансийска рассказали о дефиците вакцины от энцефалита
В Ханты-Мансийске в окружной клинической больнице наблюдается дефицит вакцины от клещевого энцефалита. Об этом рассказала жительница города. Она утверждает, что не может сделать прививку уже две недели.
В группе «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» соцсети «ВКонтакте» женщина сообщила, что по телефону прививочного кабинета больницы вообще не сообщают сведений о необходимости вакцинации.
Администрация группы в своем ответе на жалобу пояснила, что все вакцины, в том числе от клещевого энцефалита, поступают в медицинские организации траншами по разнарядке Минздрава РФ.
Следующая поставка сейчас ожидается, но срок, в течение которого вакцина поступит в город, администрация не указала.
ИА «Ура.ру» направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Оперативный комментарий получить оттуда агентству не удалось.
Ежегодно в России регистрируются порядка 450–550 тыс. обращений в медицинские организации из-за присасывания клещей. Опасны не все клещи, а только зараженные бактериальными и вирусными инфекциями особи: они могут передавать их человеку. Самыми частыми из инфекций являются клещевой энцефалит, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые пятнистые лихорадки.