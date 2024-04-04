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В России произошло 174 ДТП за минувшие сутки

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 174 ДТП, в которых 18 человек погибли и 223 получили травмы. Зафиксировано 32 ДТП с пешеходами вне зоны переходов, в которых пять человек погибли, еще 27, включая шестерых детей, были ранены. Об этом в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям» 4 апреля.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 27 ДТП, ранения получили 28 детей. Кроме того, вчера произошло три аварии с участием нетрезвых водителей и еще две, в которых водители отказались от медосвидетельствования. В таких ДТП один человек погиб и пять получили ранения.

В Госавтоинспекции напомнили о недопустимости управления автомобилями в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия и «сплошные» проверки на российских дорогах проводятся автоинспекторами ежедневно, указали в ведомстве.

В период смены сезонов в ряде регионов страны отмечается ухудшение дорожных и погодных условий, из-за которых временно прекращено движение по некоторым участкам дорог. Так, в связи с паводком на территориях Алтайского края, Липецкой и Оренбургской областей произошло подтопление участков на 137 автодорогах регионального значения, вследствие чего на них временно закрыто движение транспорта.

Кроме того, в связи со снегом, низовой метелью и сильным порывистым ветром временно прекращено движение транспорта с 6-го по 14-й км федеральной автодороги Анадырь – аэропорт Угольный на территории Чукотки и с 5-го по 22-й км автодороги регионального значения Норильск – аэропорт Норильск в Красноярском крае.

В период межсезонья Госавтоинспекция призвала автомобилистов обращать внимание на дорожную обстановку и погодные условия, при планировании поездок на дальние расстояния заранее изучать прогноз погоды, маршрут движения, определять пути объезда или, по возможности, вообще отказаться от длительных поездок на автомобиле, а в городских условиях выбрать общественный транспорт.

«Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на необходимость выбирать максимально безопасную модель управления транспортным средством, особенно когда в салоне автомобиля находятся дети. Строго соблюдайте правила перевозки детей-пассажиров. Важно не только использовать детское кресло и ремни безопасности, но и снижать скорость, а также избегать опасных и необдуманных маневров», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Ранее, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников Госавтоинспекции активнее повышать безопасность на дорогах и внедрять передовые технологии безопасности. Как отметил президент, по итогам прошлого года на российских дорогах число ДТП выросло на 4,5%, число погибших увеличилось и составило 14,5 тыс., еще 166,5 тыс. были ранены.

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