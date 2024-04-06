7 апреля — День косметолога: история и традиции праздника красоты

Ежегодно 7 апреля в России отмечают день косметолога — профессиональный праздник медицинских специалистов, которые помогают людям сохранять красоту и поддерживать здоровье кожи. В 2024 году торжество выпадает на понедельник. О том, когда зародилась эта профессия и как поздравить ее представителей, читайте в материале «Известий».

День косметолога в 2024 году — история

Профессиональный праздник у косметологов появился не так давно — в 2009 году. Отмечать его стали после выхода приказа Минздрава № 415н, который закрепил за косметологией статус медицинской специальности и утвердил квалификационные требования к людям, работающим в этой области. В 2015 году они были актуализированы в новом приказе.

Несмотря на то что День косметологии — относительно молодой праздник, история профессии насчитывает не одно тысячелетие. Опыты с различными декоративными и уходовыми средствами проводились еще в Древнем Египте около 4 тыс. лет назад. Так, в одной из гробниц был обнаружен 21-метровый папирус, в котором описывались способы удаления бородавок, борьбы с морщинами и другие процедуры. Лучшими специалистами по красоте в то время были жрецы, которые хранили рецепты изготовления красок для лица и благовоний.

Опыт египтян во многом переняли жители Древней Греции. Именно там появилось слово «косметика», что означало «искусство украшать». При этом греки уделяли внимание не только декоративному аспекту использования различных средств, но и лечебному. В V–IV веках до нашей эры ученый и философ Гиппократ написал несколько работ, посвященных уходу за телом и гигиене. А его ученик Диокл стал автором четырехтомного труда, в котором описывались рецепты масок для лица, волос и ногтей на основе растительных ингредиентов. Вопросам красоты уделяли много внимания девушки Древней Индии, Древней Японии и Китая.

Развитие косметологии на Руси связано с формированием торговых связей с Византией, Грецией и арабскими странами. Для ухода за кожей и волосами использовались в основном натуральные средства: травяные настойки, мази, соки овощей и фруктов. Лучшим средством для сохранения здоровья и красоты считалось посещение бани.

Мода на белила, пудру и другую косметику появилась в России при Петре I. Уже в конце XVIII века для женщин стали выпускать журналы и буклеты, в которых публиковались различные советы по уходу за собой. Тогда же в Москве открылась первая парфюмерно-косметическая фабрика. В 1908 году был основан Институт врачебной косметологии доктора Остроумова — первый научно-практический центр, в котором изучали вопросы красоты.

В 1930 году в столице появилась Московская врачебно-косметическая лечебница, которая позднее была переформирована в Институт красоты, а семь лет спустя начал работу Институт красоты и здоровья — будущий Московский НИИ косметологии. Там изучали новейшие методы ухода и оздоровления, в том числе электропроцедуры.

К середине XX века спрос на косметологические процедуры увеличился в разы. На начало 1975 года в стране работало около 160 профильных учреждений: поликлиник, лечебниц, кабинетов. Параллельно с ними трудились и мастера, предоставляющие свои услуги на дому. Отдельные виды процедур предлагали в парикмахерских и салонах красоты. В 1982 году Минздрав СССР издал указ «О мерах по улучшению косметологической помощи населению», который упорядочил функционирование медицинских структур в этой области и определил требования к специалистам-косметологам.

Настоящий «бьюти-бум» произошел в России в 1990-х годах. Салоны красоты и косметологические кабинеты появились во всех регионах страны. Период активного развития переживала и пластическая хирургия.

На сегодняшний день косметология предлагает огромный перечень услуг, в том числе с использованием специального оборудования. Постоянно совершенствуются и косметические средства. Сейчас при содействии специалиста можно подобрать правильный уход для любого типа кожи.

День косметолога в 2024 году — традиции

В этот день по всей стране проходят различные мероприятия для косметологов: семинары, лекции, мастер-классы, конференции. Для специалистов организуют выставки оборудования, демонстрации новых технологий и уходовых средств. Некоторые клиники проводят бесплатные осмотры и консультации или делают скидки на процедуры. В социальных сетях эксперты делятся советами по уходу за лицом и телом, а также рассказывают о симптомах и последствиях различных кожных заболеваний.

День косметолога в 2024 году — как поздравить

В этот день поздравления принимают не только косметологи, но и специалисты смежных профессий, например дерматовенерологи, а также студенты и преподаватели профильных вузов и колледжей. Порадовать виновников торжества можно при личной встрече, с помощью видеозвонка или в мессенджере. Небольшой стих собственного сочинения или веселая картинка сделают сообщение более живым и красочным.

Выбирая подарок для косметолога, следует учитывать его личные интересы. Например, можно приобрести набор уходовых средств, которыми пользуется виновник торжества. Полезным презентом будут курсы повышения квалификации, однако перед покупкой важно уделить внимание отзывам участников и проверить наличие лицензии у организатора. Так как большинство косметологов женщины, можно рассмотреть классический вариант подарка — букет цветов и конфеты.

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