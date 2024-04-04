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Российская сборная по футболу поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Сборная России по футболу поднялась с 38-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована 4 апреля на официальном сайте организации.

Российская сборная, в активе которой 1504,02 балла, из первых 35 стран таблицы коэффициентов продемонстрировала наибольший рост — плюс три позиции.

На 34-м месте рейтинга оказалась сборная Катара, а сразу после России, на 36-й строчке — национальная команда Чехии. 33-е место занимает сборная Сербии. В первой тройке рейтинга оказались Аргентина, Франция и Бельгия.

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23 марта Российский футбольный союз (РФС) заявил об отмене матча между сборными России и Парагвая, который должен был пройти 25 марта, из-за теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Отмечалось, что стороны договорились провести встречу в другое время. О новой дате пока неизвестно.

21 марта футболисты сборной России одержали домашнюю победу в товарищеском матче над Сербией — первой европейской сборной, которая сыграла с нашими после их отстранения от официальных международных соревнований.

До этого, 11 марта, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что РФС договорился о проведении товарищеского матча против сборной Белоруссии в июне. Матч пройдет в Минске.

2 декабря 2023 года пресс-служба УЕФА сообщила, что сборная России по футболу не включена в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25 и пропустит турнир. Национальная команда не выступит в официальных соревнованиях как минимум до марта 2025 года.

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