Российская сборная по футболу поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу поднялась с 38-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована 4 апреля на официальном сайте организации.
Российская сборная, в активе которой 1504,02 балла, из первых 35 стран таблицы коэффициентов продемонстрировала наибольший рост — плюс три позиции.
На 34-м месте рейтинга оказалась сборная Катара, а сразу после России, на 36-й строчке — национальная команда Чехии. 33-е место занимает сборная Сербии. В первой тройке рейтинга оказались Аргентина, Франция и Бельгия.
23 марта Российский футбольный союз (РФС) заявил об отмене матча между сборными России и Парагвая, который должен был пройти 25 марта, из-за теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Отмечалось, что стороны договорились провести встречу в другое время. О новой дате пока неизвестно.
21 марта футболисты сборной России одержали домашнюю победу в товарищеском матче над Сербией — первой европейской сборной, которая сыграла с нашими после их отстранения от официальных международных соревнований.
До этого, 11 марта, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что РФС договорился о проведении товарищеского матча против сборной Белоруссии в июне. Матч пройдет в Минске.
2 декабря 2023 года пресс-служба УЕФА сообщила, что сборная России по футболу не включена в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25 и пропустит турнир. Национальная команда не выступит в официальных соревнованиях как минимум до марта 2025 года.