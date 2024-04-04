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Минздрав Газы сообщил о 33 тыс. погибших в результате ударов Израиля с 7 октября

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Khaled Omar
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В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по секторе Газа с 7 октября погибло 33 тыс. человек. Об этом сообщил минздрав палестинского анклава.

«C 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии возросло до 33 037 человек и 75 668 получили ранения», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в результате действий израильской армии за последние 24 часа погибло 62 человека, еще 91 получил ранения.

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Ранее, 2 апреля, президент США Джо Байден заявил, что Израиль в ходе конфликта с Палестиной не предпринял мер, достаточных для обеспечения безопасности гражданского населения и гуманитарных работников в регионе. По его словам, палестино-израильской конфликт оказался одним из самых смертоносных для работников гуманитарных организаций за последнее время.

В тот день ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» Газы. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью ее сотрудников в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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