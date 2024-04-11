Большая земля: как выглядит новый формат загородной жизни

Реклама. Рекламодатель: ООО «Управляющая компания «МОЙ ГЕКТАР» ИНН: 7702423352 Токен:2VfnxxhFR6p

Проект «Мой гектар», призванный обеспечить россиян собственной землей для работы и жизни, планомерно развивается уже восемь лет. Наработанный за это время опыт позволил расширить первоначальную концепцию до полноценной экосистемы и предоставить новые возможности покупателям участков. Подробнее об обновленной модели развития проекта — в материале «Известий».

Реальность и амбициозные цели

«Своими главными целями „Мой гектар“ ставит программу пространственного развития территории России, формирования предпринимательской активности на сельских территориях, освоение невостребованных земель, предоставление людям возможности жить и развиваться на своей земле через внедрение сервисов коллективного развития и обучение нового поколения предпринимателей, садоводов и фермеров», — отмечает руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников.

Фото: Мой Гектар Денис Бучельников

Сейчас проект «Мой гектар» предлагает доступные земельные участки стоимостью от 100 тыс. рублей за 1 га. Участки оформляются в собственность. За восемь лет работы проекта на карте России появились 100 новых поселков, россияне приобрели 7500 земельных участков, развивается 35 тыс. га сельскохозяйственных территорий. В планах — создание 1000 поселков по всей России, привлечение к развитию сельских территорий более 1 млн человек и освоение более 1 млн га земли.

«Мой гектар» предлагает земельные участки в самых живописных районах Центрального федерального округа: Волга, Завидово, Селигер, Валдай, Вазуза и другие. В каталоге есть участки на любой вкус — разной площади, типа и места расположения. Покупатель выбирает, что именно ему по душе, — гектар на берегу реки или водохранилища, полностью лесной участок или, наоборот, без растительности.

Это позволяет будущим собственникам выбрать лучший вариант для реализации любых идей для жизни и бизнеса на своем участке: можно построить дачу или загородный дом, разбить сад или организовать ферму, базу отдыха, кемпинг или что-то другое.

Все поселки имеют круглогодичную транспортную доступность и городскую инфраструктуру в непосредственной близости.

Под ключ

«Мой гектар» проектирует поселки под ключ по нормативам градостроительного проектирования. При проектировании учитываются новые требования по обеспечению объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой, в том числе их вместимость, мощность, протяженность, проектные размеры санитарно-защитных зон таких объектов и другие характеристики.

Фото: Мой Гектар Фото: Мой Гектар Фото: Мой Гектар

Также при проектировании поселков используются современные технологии, позволяющие получить точную информацию о местности: аэрофотосъемка, топографические съемки, проведенные в соответствии со всеми стандартами качества, ландшафтно-визуальный анализ.

Сервисы и инструменты

Жить и развивать свое дело на собственной земле помогают инновационные сервисы и инструменты коллективного развития и программы обучения, включенные в экосистему проекта «Мой гектар».

Собственники участков — это не просто соседи, а единомышленники, готовые формировать вокруг себя комфортную среду и, самое главное, развивать ее. Каждый резидент принимает участие в развитии поселка, в котором живет или ведет бизнес, используя IT-платформу, — личный кабинет. С его помощью можно, не выходя из дома, управлять участком и поселком, выдвигать собственные инициативы, формировать органы управления поселком, принимать участие в собраниях и голосованиях по насущным вопросам, отслеживать результаты работ онлайн, общаться с соседями, просчитывать бизнес-модели, учиться, следить за капитализацией участка.

Фото: «Мой гектар»/Сергей Петров Фото: «Мой Гектар»/Сергей Петров Фото: «Мой гектар»/Сергей Петров Фото: «Мой гектар»/Александр Воронков Фото: «Мой гектар»/Александр Воронков

Геоинформационный сервис (ГИС) дает возможность получить полную информацию о территориях проекта и о каждом участке в отдельности. С помощью сервиса можно изучить карту рельефа, залегания грунтовых вод, оценить плодородие почв и многое другое. В основе продуктов и сервисов лежат технологии анализа пространственных данных с использованием фотограмметрии и бесшовная интеграция с основными информационными ресурсами, такими как Росреестр, ФГИС ТП, с генеральными планами районов, инженерными коммуникациями, сетевыми и ресурсоснабжающими организациями «Россети», «Газпром», «Водоканал» и прочими.

За системное развитие, справедливую систему расчетов, реализацию стандартов инфраструктурных проектов отвечает сервисная компания. В ее составе — дорожно-строительное управление, кадастровая служба, ремонтные мастерские и строительный трест с собственным штатом сотрудников и парком строительной техники более 80 единиц. Деятельность компании — это, по сути, платформа для коллективного благоустройства поселков и существенный вклад в формирование территорий проекта. У резидентов проекта есть возможность получить широкий спектр качественных строительных услуг — от выноса межевых знаков до создания малых архитектурных форм.

Опыт и взаимодействие

Авторы проекта видят большой потенциал развития сельских территорий, социальной и туристической инфраструктуры. Проект расширяет опыт и форматы взаимодействия с потенциальными покупателями участков и органами власти. Благодаря проекту «Мой гектар» можно увидеть и воплотить в жизнь новые пути решения вопросов улучшения демографической ситуации в стране и оттока населения из сельской местности, сотрудничая с региональной властью в формате государственно-частного партнерства.

Совместно с «Опорой России» проект принимает участие в развитии предпринимательства на селе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022 году «Мой гектар» вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества под руководством Виктории Абрамченко. В 2023 году на заседании президиума правления «Опоры России» было принято решение о создании новой комиссии по садоводству и огородничеству в предпринимательском сообществе под началом руководителя проекта «Мой гектар» Дениса Бучельникова.