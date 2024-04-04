Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ

Новый командующий силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола заявил, что не видит наличия военной угрозы со стороны России, однако это не означает, что страна не должна заботиться о своей безопасности. Об этом он сообщил 4 апреля на первой пресс-конференции после вступления в должность.

«Особой военной угрозы Финляндии со стороны России нет. Однако мы должны быть готовы к тому, что сниженный уровень безопасности сохранится еще долгое время, и быстро реагировать на изменения ситуации», — цитирует его финская телерадиокомпания Yle.

Яаккола приступил к исполнению своих обязанностей 1 апреля, срок полномочий нового командующего рассчитан на пять лет.

Ранее, 3 апреля, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что у государства нет каких-либо причин для отправки своих войск на Украину, хотя она и поддерживает Киев всеми возможными способами в противостоянии с Россией. Президент также сообщил о решении Финляндии направить Украине 23-й пакет оборонной помощи объемом €188 млн.

В свою очередь президент России Владимир Путин 13 марта сообщил, что у границ Финляндии после вступления страны в НАТО появятся войска РФ и системы поражения. Он отметил, что до этого у РФ с Финляндией были идеальные отношения и не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной. По мнению Путина, вступление страны в НАТО — абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения национальных интересов.

Ранее, 2 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что долгие годы добрососедства России и Финляндии пошли прахом после вступления в НАТО.