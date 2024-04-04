Психолог объяснил скупое поведение богатых людей

Самые богатые люди иногда ведут себя противоположно своему статусу и имеют привычки, выдающие в них скупость. Чем это объясняется и как на поведение влияет историческое прошлое, выясняли «Тайны Чапман».

Состояние бизнесмена Джека Ма оценивается в $23,5 млрд, однако много лет он ест на обед дешевую лапшу быстрого приготовления. Основатель IKEA Ингвар Кампрад покупал авиабилеты со скидками и одевался на распродажах. Инвестор Уоррен Баффет всегда стрижется у одного и того же парикмахера за $18. Миллиардер Майкл Блумберг, чьи активы стоят $106 млрд, имеет всего две пары обуви, которую отдает в ремонт, если она изнашивается. А если он пьет кофе, то берет самую маленькую чашечку.

«Вот достаточно выпить такую чашечку кофе, и ценности в том, чтобы выпить больше или со сливками, нет. А почему этой ценности нет? Потому что всё доступно. Когда ты можешь взять всё и в любой момент, ценность этой возможности теряется», — уверен кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

Также миллиардеры могут испытывать страх нищеты, так как многие из них родились бедными и прошли тяжелый путь к своему состоянию.

«Им настолько было болезненно в детстве быть бедными, что они приложили огромное количество усилий, отталкиваясь от этой бедности. Часть из состоятельных людей носят на себе всю жизнь этот страх снова стать бедным, потерять то, что они имеют», — считает Хорс.

Пережитые в прошлом лишения могут влиять на целое общество. Таким же способом объясняется и то, что люди старшего поколения в России считают недопустимым выбрасывать хлеб.

«XX век в истории России был связан с серьезными пищевыми лишениями. Начинаем с засух начала прошлого века, потом Первая мировая война, Гражданская война, всякие репрессии, голодоморы, Великая Отечественная война, пищевые карточки в СССР», — напомнил писатель.

Изобилие продуктов в стране появилось только в конце 1990-х. Однако у россиян остается подсознательный страх голода, из-за чего люди в состоянии неопределенности скупают сахар и гречку.

«Прошлый век очень сильно сказался на поведении россиян. Например, мы стараемся не выбрасывать продукты. Нам кажется, что если мы выбросили, то мы кого-то подвели сильно. При этом забываем, что если мы их доедаем, а не выбрасываем, то мы как бы олицетворяем себя с мусорным ведром — можно туда выбросить, а можно сюда», — отметил Хорс.