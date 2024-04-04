Захарова назвала провальным саммит по атомной энергетике в Бельгии без РФ
Международный саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился из-за отсутствия на нем России и Ирана, связанного с политической конъюнктурой на Западе. Об этом 4 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее оценке, представителям западных стран присуща «игра в слова» с использованием терминов «историческое, глобальное и исключительное» для любых проектов под своим руководством. Текст пресс-релиза по итогам саммита она назвала одним из примеров.
«Специалисты сразу видят, что «исторический саммит» провалился», — отметила Захарова в Telegram-канале.
В частности, на форум не пригласили Россию и Иран, которые являются ведущими странами по развитию мирного атома в Евразии, напомнила представитель МИДа. Кроме того, мировые СМИ сообщали о планах участников саммита подписать некий «глобальный» документ, однако подобные обещания не были реализованы.
Для реального содействия развитию атомной энергетики та должна оставаться вне политической конъюнктуры, подчеркнула в этой связи дипломат.
Саммит по атомной энергетике состоялся 21 марта в Брюсселе с участием представителей более 30 стран, его организовали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Бельгия. Темой мероприятия была роль атомной энергии в решении глобальных проблем по сокращению использования ископаемого топлива, повышению энергобезопасности и ускорению экономического развития.
Ранее, 29 марта, глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что по итогам форума «Атомэкспо-2024» портфель заказов госкорпорации на плавучие атомные электростанции (АЭС) вырос на 15 энергоблоков. До этого он также призвал всё международное сообщество к длительному спокойному планированию и к минимизированию внешнего влияния на атомную энергетику.