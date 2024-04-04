Реклама
Прямой эфир
Мир
Верховный лидер Ирана на иврите пригрозил Израилю за удар по консульству в Сирии
Мир
Мадуро сообщил о секретных базах США в спорном регионе Эссекибо
Мир
Президент Зимбабве обратился за помощью из-за бедствия в связи с засухой
Общество
Фигуранта дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестовали на два месяца
Мир
В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму
Мир
Командующий силами обороны Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы от РФ
Мир
Консультант Госдепа США заявил о подготовке НАТО к отправке войск на Украину
Политика
В МИД РФ назвали НАТО инструментом гегемонии США
Мир
Кандидат в президенты Словакии предупредил о катастрофе из-за поставок оружия ВСУ
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Общество
Собянин анонсировал строительство инвесторами производственных объектов в Москве
Мир
Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK
Происшествия
Футболиста Ахмедова задержали за пьяный дебош в кафе в Москве
Общество
Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского
Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Авто
У петербургского автобренда Solaris обновят дилерские центры
Сюжет:

Захарова заявила о провале НАТО по всем направлениям после холодной войны

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО провалилось по всем направлениям после окончания холодной войны. Об этом 4 апреля говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой к 75-летию альянса.

По ее словам, после окончания холодной войны альянс долго не мог найти для себя новые задачи, выбирал «смысл жизни», а после вступил в эпоху больших операций. Захарова напомнила об агрессии НАТО в Югославии, «борьбе с терроризмом» в Афганистане, ситуации в Ираке и интервенции в Ливии.

«Итог этих вмешательств один — разоренные, распавшиеся государства, гигантские территории вне какого-либо государственного управления, нищета, обострение гуманитарных проблем, массовые человеческие жертвы, миллионы мигрантов», — добавила она.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «поиск себя» завершился крахом для альянса по всем фронтам. Она добавила, что для оправдания своей востребованности НАТО вернулось к отражению угрозы с востока, выбрав в качестве противника Россию. Захарова уточнила, что именно Североатлантический альянс взял курс на конфронтацию с Москвой.

Она отметила, что под предлогом этого противостояния увеличивались военные бюджеты, в обществе насаждалась русофобия, раскручивалась санкционная спираль. Также накачивали оружием и восточный фланг организации.

«Североатлантический блок оказался не готов прекратить эскалацию и отказаться от конфронтационной риторики в адрес России», — заключила Захарова.

«НАТО — это инструмент внешней политики США»
Интервью Владимира Путина Павлу Зарубину. Основные цитаты

НАТО было создано 4 апреля 1949 года. Изначальной целью альянса было обеспечение коллективной безопасности своих членов в Евро-Атлантическом регионе, а также для «отражения советской угрозы». Первоначальными членами блока были Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Позже к альянсу присоединились еще 20 государств.

Ранее 4 апреля эксперты рассказали «Известиям», что расширение НАТО и сферы влияния США стало одним из ключевых смыслов существования альянса. Например, бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что блок не выполняет никакой законной функции, кроме как способствует достижению целей национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.

Накануне, 3 апреля, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что альянс подошел к своему 75-летнему юбилею, утратив остатки кокетства и маскировки миротворческой силы. По его мнению, альянс показывает всему миру нацеленность на военный экспансионизм.

Блок регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России. 28 марта, общаясь в военными, президент РФ Владимир Путин назвал это бредом. Он отметил, что наша страна не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, отметив, что альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024