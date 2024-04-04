Захарова заявила о провале НАТО по всем направлениям после холодной войны

НАТО провалилось по всем направлениям после окончания холодной войны. Об этом 4 апреля говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой к 75-летию альянса.

По ее словам, после окончания холодной войны альянс долго не мог найти для себя новые задачи, выбирал «смысл жизни», а после вступил в эпоху больших операций. Захарова напомнила об агрессии НАТО в Югославии, «борьбе с терроризмом» в Афганистане, ситуации в Ираке и интервенции в Ливии.

«Итог этих вмешательств один — разоренные, распавшиеся государства, гигантские территории вне какого-либо государственного управления, нищета, обострение гуманитарных проблем, массовые человеческие жертвы, миллионы мигрантов», — добавила она.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «поиск себя» завершился крахом для альянса по всем фронтам. Она добавила, что для оправдания своей востребованности НАТО вернулось к отражению угрозы с востока, выбрав в качестве противника Россию. Захарова уточнила, что именно Североатлантический альянс взял курс на конфронтацию с Москвой.

Она отметила, что под предлогом этого противостояния увеличивались военные бюджеты, в обществе насаждалась русофобия, раскручивалась санкционная спираль. Также накачивали оружием и восточный фланг организации.

«Североатлантический блок оказался не готов прекратить эскалацию и отказаться от конфронтационной риторики в адрес России», — заключила Захарова.

НАТО было создано 4 апреля 1949 года. Изначальной целью альянса было обеспечение коллективной безопасности своих членов в Евро-Атлантическом регионе, а также для «отражения советской угрозы». Первоначальными членами блока были Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Позже к альянсу присоединились еще 20 государств.

Ранее 4 апреля эксперты рассказали «Известиям», что расширение НАТО и сферы влияния США стало одним из ключевых смыслов существования альянса. Например, бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что блок не выполняет никакой законной функции, кроме как способствует достижению целей национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.

Накануне, 3 апреля, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что альянс подошел к своему 75-летнему юбилею, утратив остатки кокетства и маскировки миротворческой силы. По его мнению, альянс показывает всему миру нацеленность на военный экспансионизм.

Блок регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России. 28 марта, общаясь в военными, президент РФ Владимир Путин назвал это бредом. Он отметил, что наша страна не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, отметив, что альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.