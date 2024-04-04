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В МИД РФ указали на схожесть позиций России и КНР по ситуации на Ближнем Востоке

МИД РФ: у России и КНР близкие позиции по ситуации на Корейском полуострове
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия и Китай имеют схожие позиции по ситуациям на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. Об этом 4 апреля сообщили в российском дипведомстве по итогам консультаций замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина в Пекине.

«Рассмотрен ряд страновых и региональных сюжетов международной повестки дня, включая ближневосточное урегулирование и обстановку вокруг Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

Кроме того, в дипведомстве отметили и близость подходов по этим вопросам и указали на общую позицию в пользу преодоления кризисных ситуаций на основе норм международного права. Помимо этого Вершинин на переговорах с помощником главы МИД КНР Мяо Дэюем уделил внимание и координации действий Москвы и Пекина в ООН. Стороны также обсудили реформирования ООН в контексте подготовки к «Саммиту будущего», который пройдет в Нью-Йорке 22–23 сентября.

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Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в скором времени посетит Китай с официальным визитом для проведения переговоров с главой МИД КНР Ван И. По ее словам, они обсудят круг вопросов двустороннего сотрудничества, акцент будет сделан на совместную работу в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Группе двадцати (G20) и других механизмах и форумах.

За день до этого президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен помощью, которую, по мнению американской стороны, Пекин оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Представитель администрации страны указала на обеспокоенность США из-за усилий Пекина, которые направлены на помощь РФ в восстановлении оборонно-промышленной базы.

До этого, 6 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике. При этом он отметил, что этот пик будет преодолен. Пресс-секретарь президента описал отношения с КНР турецкой пословицей: «Близкий сосед зачастую лучше плохого родственника». Песков также охарактеризовал отношения между государствами как взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство.

14 февраля глава МИД РФ заявил, что Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с Китаем, а диалог президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина играет в этом ключевую роль. Министр также обратил внимание, что дипломатические отношения между двумя странами сейчас находятся на наилучшем за всю их историю уровне.

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