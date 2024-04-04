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Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Собянин анонсировал Фестиваль колледжей в Москве
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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В Москве с 6 по 14 апреля пройдет Фестиваль колледжей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram.

В рамках мероприятия школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение. В программе — мастер-классы, квесты, киберспортивные состязания, кулинарные соревнования.

Активности, по словам Собянина, будут организованы на 52 площадках. Так, 7 апреля в особой экономической зоне «Технополис Москва» состоится иммерсивное шоу «Инженерный фиджитал». На следующий день в павильоне «Атом» на ВДНХ пройдет диджитал-фест «Войти в Айти», участники которого смогут освоить азы программирования и создать элементы для компьютерной игры в жанре «раннер». 9 апреля на площадке Киностудии имени М. Горького студенты представят свои короткометражные фильмы о кинопрофессиях и рабочих специальностях в рамках креативного фестиваля «Колледж.doc».

12 апреля состоится строительный фестиваль «PROсварку», а 14-го — «Колледж гастрофест». В программе — мастер-классы известных шеф-поваров и лучшего кондитера Москвы.

Вход на мероприятия бесплатный, однако потребуется предварительная регистрация.

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