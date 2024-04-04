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Корреспондент «Известий» напомнила об итогах 75 лет существования НАТО

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Фото: Global Look Press/XinHua/Zheng Huansong
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Североатлантическому альянсу 4 апреля исполнилось 75 лет, отмеченных расширением блока на восток и его превращением в глобальную угрозу. Об итогах существования НАТО за этот период рассказала корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

«В свои 75 лет НАТО возвращается к истокам. Россия объявляется не просто главным врагом, а смыслом самого существования военного блока. В американском постпредстве в Брюсселе появляется новый памятник президенту [США Гарри] Трумэну — главному идеологу холодной войны, а в самой штаб-квартире альянса проводят крупнейшее за всю историю застолье», — отметила Костив.

Она напомнила, что изначально военный блок насчитывал 12 стран во главе с США. В 1949 году был подписан Вашингтонский договор и СССР объявили главной угрозой Западу.

Теперь в альянсе состоит 32 государства, которые фактически моделируют третью мировую войну, указала корреспондент. В числе примеров Костив привела постоянный рост активности НАТО в Черном море и продолжающиеся маневры альянса с участием 300 тыс. военных.

Во времена СССР Москва в ответ НАТО создала свой «Варшавский блок», в котором «братьями по оружию» были поляки и жители половины разделенной после Второй мировой войны Германии, продолжила корреспондент.

«При всех трагических реалиях [берлинской] стены она не только разделяла, но, кажется, и укрепляла мир. Один из главных символов холодной войны на протяжении десятилетий являлся еще и действительно железобетонным аргументом для сдерживания НАТО», — отметила Костив.

По ее словам, сейчас ветераны армии ГДР называют тот период самым мирным на европейском континенте. За падением берлинской стены последовали волны расширения НАТО, бомбардировки Югославии без санкции ООН и вторжения под надуманными предлогами в Ирак, Ливию, Сирию и Афганистан, указала корреспондент.

Конфликт на Украине может обернуться для Запада таким же фиаско, обратила внимание Костив. Отмечается, что помощь Киеву фактически опустошила бюджеты стран альянса, поэтому объявление о планах создать европейский фонд в $100 млрд для военной помощи Киеву некоторые союзники по блоку оценивают скептически.

«Это, пожалуй, самый неприятный сюрприз — опять споры и обиды. Альянс раздора поздравлять не с чем», — резюмировала Костив, назвав прошедшую встречу министров иностранных дел стран НАТО «торжеством абсолютного милитаризма».

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Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина стала лишь инструментом для достижения соответствующей цели. Замглавы МИДа Александр Грушко также выразил мнение, что предназначение НАТО за 75 лет с его создания нисколько не изменилось и заключается в подчинении Европы военно-политическим интересам США.

Как заявил в свою очередь «Известиям» бывший американский разведчик Скотт Риттер, у НАТО отсутствует реальная миссия по достижению мира и есть лишь цель расширяться. В этой связи он сравнил альянс с «вышедшим из-под контроля монстром».

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