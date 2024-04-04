Эвакуированные из Белгородской области дети прибыли в Волгоград

Эвакуированные из-за обстрелов Белгородской области дети региона прибыли в Волгоградскую область. Кадры их встречи сопровождающими на вокзале показали «Известия» 4 апреля.

Далее детей отправят на базу отдыха «Сказка», расположенную в поселке Киляковка Среднеахтубинского района.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 20 марта рассказал, что из-за непрекращающихся обстрелов региона примерно 1,2 тыс. детей решено на три недели отправить в другие субъекты.

Первые 800 ребят из Грайворонского и Шебекинского городских округов, Белгородского района, а также самого Белгорода 22 марта поехали на отдых в оздоровительные лагеря Пензы.

25 марта группа детей из Белгородской области прибыла в оздоровительные лагеря Подмосковья, Калужской, Тамбовской, Пензенской, Ярославской областей. Ребята рассказали корреспонденту «Известий» Алисе Паршаковой, что теперь знают, как вести себя при обстреле, и различают снаряды по звуку, но сейчас они в безопасности. Всего в лагеря планируется направить 9 тыс. детей.

Позднее, 27 марта, эвакуированные из-за обстрелов Белгородской области дети региона прибыли в Коми. Как сообщила зампредседателя правительства республики Екатерина Грибкова, их примет центр «Гренада», который находится в деревне Парчег неподалеку от города Сыктывкар.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.