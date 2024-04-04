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Девять военнослужащих ЦАХАЛ с гражданством РФ погибли за время конфликта в Газе

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с гражданством России погибли после обострения палестино-израильского конфликта с октября 2023 года. Данную информацию озвучили 4 апреля в израильском посольстве в РФ.

«Это так. Речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что в ЦАХАЛ много россиян с двойным гражданством.

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Накануне посол Израиля в РФ Симона Гальперин сообщила, что в плену палестинского движения ХАМАС продолжают находиться три человека с двойным российско-израильским гражданством. Их нет в списке из 36 заложников, которых израильские власти считают погибшими.

В конце октября 2023 года предшественник Гальперин Александр Бен Цви сообщил, что на тот момент в ЦАХАЛ уже были призваны «тысячи» россиян с гражданством Израиля, поскольку они подлежат мобилизации на общих правилах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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