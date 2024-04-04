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Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в ходе которых стороны отметили готовность к диалогу по Украине. Об этом 3 апреля сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». Проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры состоялись по просьбе Парижа. В ходе них Шойгу также указал, что практическая реализация заявлений Елисейского дворца об отправке на Украину французского контингента создаст проблемы для самой Франции.

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Ранее 3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что французские военные в составе около 1,5 тыс. человек могут быть приведены в готовность для переброски на Украину.

При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, ФРГ и США отвергли позицию президента Франции Эммануэля Макрона об отказе от красных линий в отношениях с Москвой. Париж не намерен просить помощи Вашингтона, если в конфликте на Украине начнут погибать французские военнослужащие, отметили журналисты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления Макрона, отметил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах Москвы нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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