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ФСБ РФ на Сахалине пресекла незаконный оборот оружия

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Фото: УФСБ России по Сахалинской области
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Факт незаконного оборота оружия был установлен на Сахалине сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Сахалинской области. Об этом сообщила представитель ведомства Анастасия Ермолова в четверг, 4 апреля.

Она рассказала, что сотрудники ФСБ по региону смогли вычислить двух местных жителей, которые подозревались в незаконной деятельности. Работники ведомства направились по местам их проживания, чтобы провести оперативно-разыскные и следственные действия. В ходе обыска были обнаружены доказательства преступления.

«Из незаконного оборота изъято: три единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, 307 боеприпасов различного калибра, 1 кг взрывчатых веществ, две единицы охотничьего оружия и комплектующие детали», — проинформировала Ермолова.

По факту произошедшего были возбуждены дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему»).

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15 марта сотрудниками УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) был обнаружен схрон с иностранным вооружением в Волновахском районе республики. В разрушенной постройке был обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.

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