ФСБ РФ на Сахалине пресекла незаконный оборот оружия
Факт незаконного оборота оружия был установлен на Сахалине сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Сахалинской области. Об этом сообщила представитель ведомства Анастасия Ермолова в четверг, 4 апреля.
Она рассказала, что сотрудники ФСБ по региону смогли вычислить двух местных жителей, которые подозревались в незаконной деятельности. Работники ведомства направились по местам их проживания, чтобы провести оперативно-разыскные и следственные действия. В ходе обыска были обнаружены доказательства преступления.
«Из незаконного оборота изъято: три единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, 307 боеприпасов различного калибра, 1 кг взрывчатых веществ, две единицы охотничьего оружия и комплектующие детали», — проинформировала Ермолова.
По факту произошедшего были возбуждены дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему»).
15 марта сотрудниками УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) был обнаружен схрон с иностранным вооружением в Волновахском районе республики. В разрушенной постройке был обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.