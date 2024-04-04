Чешский певец Бубнар рассказал «Известиям» о нападении на него в Москве

Чешский певец Ладислав Бубнар, который попал в больницу после нападения, рассказал 4 апреля «Известиям», что с ним произошло в Москве.

Артист, который помог знакомому с открытием массажного салона, в какой-то момент передумал вкладываться в раскрутку бизнеса. Напарнику это не понравилось, и он побил Бубнара. Тот получил травму головы от ударов тяжелым предметом и попал в больницу.

«Я пытался обороняться, чтобы он не попал мне по лицу, но упал, после чего он начал бить меня еще сильнее», ― рассказал певец, добавив, что нападавший дважды ударил его по голове и ушел, оставив артиста с кровоточащими ранами.

По словам Бубнара, медики предупредили его, что из-за травмы головы некоторое время могут сохраняться проблемы с краткосрочной памятью. Говоря о своем обидчике, он подчеркнул, что больше никогда в жизни не хотел бы его видеть.

В то же время артист утверждает, что не станет заявлять на знакомого в полицию, хотя и зафиксировал нанесенные побои.

О нападении на Бубнара стало известно 3 апреля. Официальный представитель музыканта сообщила, что несколько месяцев назад один из знакомых попросил исполнителя помочь с открытием массажного салона. Бубнар согласился: он помог с арендой помещения и базой клиентов. Через четыре месяца после этого артист сказал, что выделил достаточно денег и больше не хочет вкладываться в бизнес.

Однако предприниматель обозлился и 1 апреля пришел в студию Бубнара, когда тот проводил занятие с учеником. Молодой человек вызвал певца в коридор и напал на него, уточнила представительница исполнителя.