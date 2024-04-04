Юрист рассказал об особенностях начисления аванса в мае

В мае с учетом переноса выходных дней отдыхать россияне будут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. В этой связи аванс может оказаться меньше обычного, рассказал в четверг, 4 апреля, директор практики организационного развития КСК Групп Михаил Меркулов.

Он объяснил в беседе с агентством «Прайм», что аванс может быть меньше обычного, так как рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени в течение месяца. Если в промежуток между праздничными днями работник возьмет отпуск или больничный, его каникулы удлинятся, а оплата будет пересчитана, указал юрист.

По его словам, при расчете отпуска оплата за праздничные дни не учитывается, поэтому брать в мае две недели невыгодно. Меркулов посоветовал для наибольшей эффективности уходить в отпуск между праздниками на несколько дней.

Он напомнил, что оплата труда в праздничные дни, согласно ст.153 Трудового кодекса, вознаграждается в двукратном размере либо дополнительными выходными днями по желанию сотрудника.

Ранее, 29 марта, Роструд сообщил о шестидневной рабочей неделе в конце апреля. После этого в РФ будет подряд четыре выходных дня. Роструд уточнил, что 12 апреля в стране празднуется День космонавтики, 19 апреля — День работников государственной службы занятости населения, а 20 апреля — Национальный день донора.