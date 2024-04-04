Бывшее руководство Кроноцкого заповедника приговорили к тюремному заключению

Четверых бывших руководителей Кроноцкого заповедника суд Петропавловска-Камчатского приговорил к условному и реальному заключению на срок от трех до пяти лет по делу о растрате бюджетных средств. Об этом сообщило «РИА Новости» в четверг, 4 апреля.

«Корчигин Роман приговорен к трем годам лишения свободы условно. Четыре года шесть месяцев в колонии общего режима — Руслану Ошурову. Паничева Дарья осуждена на три года шесть месяцев условно. Терехову Оксану признать виновной и назначить наказание пять лет лишения свободы условно», — сообщил решение судья.

Кроме того, было принято решение потребовать с осужденных денежную компенсацию. Сумма, которую администрация заповедника присвоила себе, составляла, по версии следствия, 450 млн рублей.

Уголовное дело по этому преступлению было передано в суд еще в 2020 году. Само же преступление, по версии следствия, было совершено в 2014–2016 годах. Фигурантами были признаны замдиректора заповедника по науке и познавательному туризму Роман Корчигин, начальник научного отдела Дарья Паничева, заместитель директора по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова, а также бывший директор заповедника Тихон Шпиленок (он скончался в 2016 году, не дожив до суда).

Осужденные присвоили деньги, выделенные на устранение экологического ущерба на территориях, принадлежащих заповеднику, в том числе на утилизацию различных отходов. Вместо очистки заповедника обвиняемые зарыли отходы в землю на охраняемой территории. По этому факту было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере»).

Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Кроноцкий государственный заповедник» находится в Камчатском крае. Под его управление подпадают Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник.

11 марта «Известия» рассказали, как бывший инвестор пытался добиться возврата денег, вложенных в реконструкцию санатория «Парус» в крымском поселка Гаспра, который заброшен с 2019 года. В ноябре 2023 года Ялтинский городской суд Крыма приговорил экс-гендиректора управляющей компании ООО УК «Парус» Светлану Назарычеву к трем годам колонии по нескольким эпизодам растраты на общую сумму 20 млн рублей. По версии следствия, она снимала со счета управляющей компании деньги по договорам займов, оформленных на себя и сотрудников, но обратно деньги не вносила.