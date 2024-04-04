Apple сообщила об устранении масштабного сбоя в работе сервисов компании

В работе большинства сервисов компании Apple в ночь на четверг, 4 апреля, произошел масштабный сбой. Об этом следует из данных на сайте Downdetector.

Первые сообщения о проблеме с работой сервисов стали поступать около 01:00 мск.

На сайте компании сообщили, что процесс устранения неполадок в работе сервисов уже запущен. Всего от глобального сбоя пострадало не менее 19 сервисов экосистемы Apple.

Причины сбоя не сообщаются.

Ранее, 3 апреля, был зафиксирован сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Пик сбоя был зафиксирован в 21:25 мск. Пользователи приложения сообщали о проблемах в функционировании приложения. Также возникали сложности при получении сообщений.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Великобритании и США. На странице пресс-службы WhatsApp в соцсети Х (бывш. Twitter) отмечалось, что проводятся работы по устранению сбоя.

Накануне вечером произошел сбой в мессенджере Telegram. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой картинок, видео, а также голосовых сообщений и видеосообщений.