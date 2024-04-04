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В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением

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Фото: ФСБ РФ
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Сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) в сотрудничестве с военной контрразведкой Южного военного округа (ЮВО) был обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением в Ясиноватском районе республики. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

В заминированном гаражном помещении сотрудники спецслужбы обнаружили девять автоматов Калашникова АК-74 и АК-12, один произведенный в Израиле ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90, два британских РПГ ASM L1A1, два американских РПГ M136a1 и четыре шведских РПГ RSV M4740.

Поскольку схрон был заминирован, специалисты спецслужбы приняли решение о ликвидации найденного вооружения на месте с использованием накладных зарядов.

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Ранее, 15 марта, сотрудники Управления ФСБ РФ по ДНР обнаружили в Волновахском районе еще один схрон с иностранным вооружением.

До этого, 13 марта, сообщалось, что в результате совместных мероприятий сотрудников управления ФСБ РФ по ДНР и Росгвардии в Володарском районе республики был обнаружен заминированный схрон, заготовленный для совершения диверсионно-террористических актов.

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