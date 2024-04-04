Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону потушили
В МЧС России сообщили о полной ликвидации пожара в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Об этом в среду, 3 апреля, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — сказали в МЧС.
Пожар в ангаре с легковоспламеняющейся жидкостью в Ростове-на-Дону вспыхнул ранее 3 апреля. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, уточняет RT. Пострадавших в результате происшествия нет, пишет сайт aif.ru.
К борьбе с огнем привлекали 68 специалистов и 23 единицы техники, отмечет ИА «Регнум».