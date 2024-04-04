Валюта, которую может создать БРИКС, будет способна лишить американский доллар ведущей роли в мировой экономике. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom в среду, 3 апреля.

Он отметил, что США считается господствующим в финансовом плане государством. Однако в настоящее время баланс сил меняется, и БРИКС уже начинает теснить Америку.

«Москва лидирует в БРИКС. И эта организация растет очень быстро. Скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен», — заявил Макгрегор.

По словам экс-советника Пентагона, экономическое положение в США нельзя назвать хорошим. Макгрегор убежден, что к этому привела практика печатания новых денег ради покрытия расходов, которая плохо контролировалась и привела к ужасным последствиям.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил усиление роли РФ в основных региональных объединениях, в том числе в БРИКС. По его словам, Россия усиленно работает над развитием сотрудничества со своими стратегическими партнерами на фоне беспрецедентных санкций со стороны Запада.

1 апреля специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм в разговоре с изданием Daily Mail отметила, что Россия формирует прочные альянсы с партнерами по БРИКС, а также другими странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, формируется новый глобальный баланс сил. С помощью такого сотрудничества РФ обходит западные санкции.

19 марта президент России Владимир Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС. В пример он привел систему расчетов в национальных валютах — она должна функционировать как отдельный современный высокотехнологичный центр расчетов. У совместной работы БРИКС и ЕАЭС, по мнению президента, очень большие возможности.