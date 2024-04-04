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В Белом доме усомнились в идее усилить роль НАТО в оказании помощи Киеву

Белый дом: США вряд ли отойдут от руководства координирующей поставки Киеву группы
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Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Администрация США выразила сомнения в идее передать НАТО дополнительные функции оказания помощи Украине. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает The Hill со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

По данным издания, в беседе с журналистами Кирби выразил сомнения по поводу того, что США отойдут от руководства организацией «Рамштайн», которая с 2022 года координирует поставки оружия для Украины.

«Она больше, чем НАТО, это около 50 стран по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе. И объединило их американское лидерство», — сказал он на пресс-конференции.

Предложение альянсу возглавить «Рамштайн» выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кирби назвал обсуждения по данной теме «предварительными» и подчеркнул преимущество США в данном вопросе.

Назло Трампу: НАТО может начать координировать помощь Украине вместо США
Западные страны задумались над пересмотром механизма распределения военных поставок Киеву

Ранее, 3 апреля, газета Politico сообщила, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа.

До этого, 21 марта, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам-участницам формата «Рамштайн» необходимо вложить в поддержку Украины по 0,25% от своих валовых внутренний продуктов (ВВП), чтобы она была способна выстоять в конфликте с Россией. По словам эстонского премьера, поражение Украины «несет опасность для стран Евросоюза», поэтому, по ее мнению, страны Запада должны поддерживать Киев.

Также в этот день министр обороны Швеции Пол Юнсон отметил, что странам НАТО и участникам формата «Рамштайн» необходимо быть готовыми к увеличению вложений в Украину. Вероятные изменения, в первую очередь, связаны с возможной победой Дональда Трампа на выборах президента США. Отмечалось, что он может прекратить поддержку Киева.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.​​​​ Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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