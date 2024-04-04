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Репродуктолог назвала причину не откладывать рождение детей «на потом»

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Фото: Global Look Press/Hannes P Albert
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Одна из главных причин бесплодия у российских женщин — откладывание беременности «на попозже», заявила «Известиям» главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталия Долгушина. Она не рекомендует парам откладывать зачатие ребенка на более поздний возраст.

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Бесплодие диагностируют в том случае, если зачатие ребенка не происходит на протяжении года при регулярных незащищенных половых контактах в паре, где возраст женщины составляет до 35 лет. Если же она старше, то срок снижается до полугода. Из-за бесплодия на диспансерном наблюдении находятся около 140 тыс. женщин и 20 тыс. мужчин.

«Основным направлением в сохранении репродуктивного здоровья нации является развитие профилактической медицины и переход от лечения заболеваний к их профилактике. Также важно своевременное выявление и лечение заболеваний, оказывающих влияние на репродуктивное здоровье», — отметила репродуктолог.

На первичное бесплодие в России приходится около 4%, а остальные случаи — это вторичное, рассказали «Известиям» опрошенные эксперты. По данным медцентра «Он Клиник», в России частота бесплодных браков колеблется в пределах 17–24%, от этого заболевания могут страдать около 7–8 млн женщин и 3–4 млн мужчин.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что с 2016 года программы вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), в России осуществляются за счет средств ОМС. И их число за 2023 год по сравнению с предыдущим годом увеличилось более чем на 5%.

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