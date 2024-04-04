Канатную дорогу в Москве закроют с 8 по 18 апреля из-за техосмотра
Московская канатная дорога на Воробьевых горах будет закрыта с 8 по 18 апреля для проведения планового техосмотра. Об этом в среду 3 апреля сообщила пресс-служба канатной дороги.
«Временное закрытие необходимо для проведения планового полугодового технического осмотра», — отметили в пресс-службе.
Технические специалисты в указанный период проведут комплекс работ для обеспечения поддержания работоспособности канатной дороги в дальнейшей эксплуатации, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В частности, в ходе работ специалисты проверят и смажут все роликовые балансиры, заменят масла, а также протяжку болтовых соединений, пишет НСН.
В середине марта заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве началась подготовка причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля. Подготовительные работы пройдут на 44 причалах, сообщает «Москва 24».