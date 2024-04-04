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Карлсон рассказал о миллиардных тратах Белого дома на необъявленную войну

Журналист Карлсон: Белый дом потратил уже сотни миллиардов на войну против РФ
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Фото: Global Look Press/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
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Администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против РФ. Об этом в среду, 3 апреля, заявил американский журналист Такер Карлсон.

«После того как Байден стал президентом, правительство США потратило сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России. За всё это время никто толком не объяснил цель этой войны. Никто не объяснил, зачем мы это [направляем деньги Украине. — Ред.] делаем», — рассказал он в видео, размещенном на его странице в соцсети X.

Карлсон добавил, что Россия — большая страна, у которой на 100 млн больше людей и промышленных мощностей, поэтому Украина не сможет победить.

«Нет ни одного информированного человека вне США, который думал бы, что Украина каким-то образом победит Россию», — сказал он.

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Ранее, 11 марта, Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025 году должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й. На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

До этого, 8 марта, аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft отметил, что помощь США Украине, которая ждет утверждения в конгрессе, поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) укрепить свои позиции, но всё равно не спасет их от краха, потому что сумма слишком мала.

7 марта президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу страны призвал утвердить проект помощи Украине. Он также предупредил президента России Владимира Путина, что США «не отступят и не прогнутся» в своей позиции по украинскому конфликту. Байден считает, если американцы отступят, это подвергнет опасности не только Украину, но и Европу.

Сенат США 13 февраля одобрил помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд. При этом издание The Guardian отмечало, что у проекта мало шансов получить одобрение в палате представителей, так как спикер Майк Джонсон раскритиковал его, посчитав, что там мало положений по остановке потока нелегальных мигрантов на границе с Мексикой, хотя республиканцы выдвигали их.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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