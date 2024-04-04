На станции Щербинка в Новой Москве мужчина застрял между перроном и поездом
На железнодорожной станции Щербинка в Новой Москве мужчина провалился в пространство между поездом и перроном, застряв там. Очевидцы сделали видеозапись происшествия 3 апреля, фрагмент которой публикуют «Известия».
На видео пассажиры пытаются помочь мужчине, который оказался в узком пространстве между перроном и поездом. Самостоятельно выбраться оттуда он не мог — некоторые очевидцы пытаются ему помочь, другие наблюдают.
Как и почему мужчина оказался в ловушке между поездом и перроном, каково состояние его здоровья — не сообщается.
1 апреля под Пятигорском (Ставропольский край) электропоезд насмерть сбил 34-летнего жителя города Орла. Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.