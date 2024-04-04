В Москве после спячки проснулись ежи
После зимней спячки в Москве проснулись ежи. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
В беседе с агентством городских новостей «Москва» он отметил, что ежей уже заметили в районе Нагатинский Затон.
«Ежи относятся к отряду насекомоядных и способны сами добыть себе пищу в теплое время года. Появились первые беспозвоночные, и кормовой базы для ежиков стало достаточно», — пояснил специалист.
Бурмистров добавил, что диких животных подкармливать не стоит, пишет сайт kp.ru.
2 апреля министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что в регионе из зимнего анабиоза вышли амфибии и рептилии. Когда лед на водоемах сойдет, а температура воды установится на отметке не ниже 16 градусов, у животных начнется брачный период, сообщает телеканал «360». Фирсов добавил, что в Подмосковье обитает четыре вида земноводных, занесенных в Красную книгу Московской области. Это гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба.
В тот же день в региональном министерстве экологии предупредили, что в Подмосковье начался сезон клещей. По словам Фирсова, клещи становятся активными, когда температура воздуха поднимается выше +10 градусов. Они выходят из зимней спячки и начинают искать потенциальных жертв, которыми в основном являются животные, пишет RT. Насекомые могут переносить боррелиоз и клещевой энцефалит.