Посол Антонов посоветовал США «отринуть иллюзии» для улучшения отношений с РФ
Чиновники Госдепартаменте еще в 2021 году чего-то требовали от России, каких-то соответствий своим ожиданиям, не желая понять, что РФ не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Единственный путь у Вашингтона к улучшению отношений с Москвой — отринуть иллюзии, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов 3 апреля.
Посол указал на то, что происходящие события, в том числе межгосударственные отношения — исключительный выбор Запада, который «растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации».
«Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств. Мы не приемлем попыток диктата, вмешательства в наши внутренние дела, стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития», — цитирует посла Telegram-канал диппредставительства РФ в Вашингтоне.
Ранее, 29 марта, Антонов призвал не ждать улучшения отношений с США при Байдене. По его словам, сегодня американцы не готовы к общим действиям. Дипломат сказал, что РФ будет ждать, когда политические элиты внутри США придут к пониманию безысходности положения и важности совместного взаимодействия.
До этого, 26 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к диалогу с США. По его словам, Москва выступает за комплексное обсуждение всех вопросов с Вашингтоном.
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