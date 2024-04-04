Диетолог усомнилась в пользе интенсивных программ похудения

Врач-диетолог, д.м.н. Маргарита Королева указала на отсутствие пользы от интенсивных программ похудения.

В беседе с Общественной службой новостей в среду, 3 апреля, врач отметила, что любой результат жестких диет будет временным. Она пояснила, что в таких условиях организм не получает необходимое количество компонентов, поэтому люди быстро сталкиваются со снижением работоспособности и когнитивных функций, проблемами с ЖКТ и иными системами организма. Это вынуждает их бросить диету, отчего происходит набор дополнительных килограммов. Люди продолжают искать новую программу быстрого похудения, пишет RT. Заканчивается это, по словам Королевой, пустой тратой сил и времени.

Стойкого результата, как отмечает диетолог, добиться можно только путем изменения пищевых привычек и образа жизни в целом. Диетолог подчеркнула, что питание должно быть разнообразным, рацион — содержать все необходимые питательные компоненты, в том числе белки, жиры и углеводы, а также достаточный набор витаминов и микроэлементов.

2 апреля эндокринолог Татьяна Филиппова развеяла миф о пользе свежевыжатых соков при похудении. По ее словам, при приготовлении напитка из фруктов уходит клетчатка, однако остается большое количество сахара. В результате накапливаются лишние калории, происходит скачок глюкозы. Он, в свою очередь, может спровоцировать диабет и болезни сердца, сообщает телеканал «360». Кроме того, в свежевыжатых соках много кислот в высокой концентрации, что негативно влияет на организм при проблемах с ЖКТ.

В марте директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева рассказала, что почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения, это практически 50 млн человек. По словам эксперта, в 95% случаев к заболеванию привел дисбаланс потребляемой пищи и расходуемой энергии, отмечает НСН.

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