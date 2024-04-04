Минюст сообщил о процедуре согласования законопроекта о преследовании
Законопроект с поправками в КоАП о введении наказания за преследование и нарушение частной жизни проходит процедуру согласования. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минюста.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», направленный на установление ответственности за преследование, поступил на рассмотрение. В настоящее время он проходит процедуру согласования с заинтересованными органами государственной власти», — пояснили в министерстве.
С инициативой ввести новое наказание выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно документу, в КоАП будет добавлена новая статья «Преследование».
Если преступление совершено в первый раз, то гражданину будет грозить штраф в 2 тыс. рублей. За те же действия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предлагается установить взыскание до 3 тыс. Если человек уже привлекался к ответственности по этой статье, то его предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.
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В подворотне вас ждет КоАП: в РФ хотят ввести статью за преследование