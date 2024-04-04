Реклама
Прямой эфир
Экономика
Бюджет получил 884 млрд неучтенных в прогнозе доходов в 2023 году
Политика
Полянский указал на двойные стандарты стран Запада при оценке удара по Дамаску
Общество
Минюст сообщил о процедуре согласования законопроекта о преследовании
Происшествия
На трассе М-4 «Дон» опрокинулся бензовоз
Мир
Американка погибла при нападении слона во время сафари в Замбии
Мир
Швейцария не определила дату и место проведения мирной конференции по Украине
Происшествия
На станции Щербинка в Новой Москве мужчина застрял между перроном и поездом
Спорт
«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в полуфинале Кубка России
Общество
В России предложили ввести статью за преследование
Экономика
ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Общество
В России на 87% вырос спрос на галоши
Мир
Посол Антонов посоветовал США «отринуть иллюзии» для улучшения отношений с РФ
Мир
В Израиле рассказали о причинах задержки начала операции в Рафахе
Общество
В радиочастотном центре «Известиям» рассказали о причинах сбоя в работе WhatsApp
Спорт
Единственный гол помог ЦСКА обыграть «Балтику» в матче Кубка России
Мир
РФ не примет участие в конференции по Украине

Минюст сообщил о процедуре согласования законопроекта о преследовании

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект с поправками в КоАП о введении наказания за преследование и нарушение частной жизни проходит процедуру согласования. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минюста.

Прервать трансляцию: как защитить себя от сталкеров
Эксперты рассказали о способах борьбы с преследованиями

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», направленный на установление ответственности за преследование, поступил на рассмотрение. В настоящее время он проходит процедуру согласования с заинтересованными органами государственной власти», — пояснили в министерстве.

С инициативой ввести новое наказание выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно документу, в КоАП будет добавлена новая статья «Преследование».

Если преступление совершено в первый раз, то гражданину будет грозить штраф в 2 тыс. рублей. За те же действия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предлагается установить взыскание до 3 тыс. Если человек уже привлекался к ответственности по этой статье, то его предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В подворотне вас ждет КоАП: в РФ хотят ввести статью за преследование

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024