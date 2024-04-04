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Bloomberg узнало о развитии в Apple направления персональной робототехники

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Американская компания Apple изучает направление персональной робототехники, отложив разработку собственного электромобиля, сообщило агентство Bloomberg в среду, 3 апреля.

В Apple Inc. есть команды, которые изучают перспективы развития персональной робототехники — области, которая, по словам людей, знакомых с ситуацией, потенциально может стать одним из направлений развития компании.

В частности, инженеры проектируют мобильного робота, который сможет следовать за владельцем по дому, рассказали источники агентства. По их словам, производитель iPhone также разработал усовершенствованное устройство с ИИ для управления домашней робототехникой.

Компания пока ищет инвесторов под разработку, и неизвестно, будет ли реализован проект.

В феврале Apple отказалась от идеи выпускать электромобили. Еще один из ведущих проектов компании, связанный с технологиями дополненной реальности, требуются годы реализации и окупаемости. Инвесторы, как отмечает Bloomberg, «прохладно отнеслись» к интересу компании к области робототехники.

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26 марта стало известно, что у следующей модели американских смартфонов Apple будут новые камеры, ориентированные вертикально. Также на телефонах появятся новые кнопки на боковых панелях.

В тот же день сообщалось, что Apple не планирует выпускать фирменный чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) для iPhone вместе с операционной системой iOS 18. Компания вместо этого намерена использовать чужие технологии.

Ранее, 29 января, обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple. По словам эксперта, глобального редизайна iOS не было со времен iOS 7, то есть с 2013 года. Черноусов указал на то, что тренд как минимум последних двух лет — искусственный интеллект, в этом направлении двигаются и Google, и Microsoft, поэтому неудивительно, что в ту же степь идет Apple.

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