В радиочастотном центре «Известиям» рассказали о причинах сбоя в работе WhatsApp
В главном радиочастотном центре «Известиям» объяснили причины сбоя в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), в работе которого 3 апреля, согласно данным сервиса Downdetector, фиксировались сбои.
«Вероятно, проблема связана со сбоем внутри инфраструктуры Meta (признана в РФ экстремистской), деятельность которой запрещена на территории РФ. Наблюдалась проблема с получением и отправкой сообщений, не загружаются медиафайлы», — сказали в радиочастотном центре.
Отдельно отмечается, что Роскомнадзор не блокирует деятельность мессенджера на территории России.
«Роскомнадзор не блокирует работу WhatsApp на территории России. Информацию о сбое распространяет зарубежный сервис DownDetector.», ― цитирует ведомство «Интерфакс».
Кроме пользователей из РФ, жалобы на сбои поступали из США, Великобритании, Индии и других стран.
О сбоях в работе мессенджера стало известно несколькими часами ранее. Пик сбоя был зафиксирован в 21:25 мск. Пользователи приложения сообщали о проблемах в функционировании приложения. Также возникали сложности при получении сообщений.
Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Великобритании и США. На странице пресс-службы WhatsApp в соцсети Х (бывш. Twitter) отмечалось, что проводятся работы по устранению сбоя.