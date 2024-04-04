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ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали два пункта базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов в ходе брифинга в среду, 3 апреля.

«Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор», — заявил он.

Попов добавил, что в течение суток погиб один сирийский военный. Это произошло в ходе обстрела артиллерией террористов позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ провинции Алеппо.

Еще один военнослужащий был ранен, когда беспилотник террористов сбросил два самодельных взрывных устройства на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Хакур-Тахтани в провинции Латакия, резюмировал офицер.

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31 марта Попов сообщил, что в сирийской провинции Хомс в Сирии ВКС России уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс.

До этого, 30 марта, В ЦПВС сообщили о росте разведывательно-диверсионной активности боевиков в Сирии. Уточняется, что 29 марта во время отражения атаки боевиков подразделениями Вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов.

9 марта в ЦПВС указали, что ВКС РФ нанесли удар по месту базирования террористов в провинции Хомс. В результате снайперского огня со стороны террористов из района Бариша по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий.

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