Песков опроверг заявление Зеленского о якобы планирующейся в РФ мобилизации

Сведения украинского президента Владимира Зеленского о том, что летом в России пройдет новая мобилизация, являются ложными. Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это неправда», — заявил он в комментарии ТАСС.

3 апреля Зеленский провел совместную пресс-конференцию с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которой предположил, что к 1 июня РФ якобы собирается мобилизовать в свои Вооруженные силы еще 300 тыс. человек. При этом президент Украины не объяснил, кто является источником подобной информации.

Президент России Владимир Путин еще в середине декабря 2023 года в ходе «Итогов года» рассказал, что поток желающих защищать Отечество с оружием в руках мужчин не прекращается, и благодаря этому РФ не нуждается в новой волне мобилизации.

Минобороны РФ сообщило 3 апреля, что с начала 2024 года в Вооруженные силы (ВС) РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек, а за последние 10 дней — около 16 тыс. граждан. Ежедневно на пункты отбора, по подсчетам министерства, приходят до 1,7 тыс. граждан. Многие пришедшие на собеседование в пунктах отбора мужчины говорили, что хотят присоединиться к российской армии ради того, чтобы отомстить за погибших во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В тот же день Песков отметил, что рост количества желающих вступить в ряды ВС РФ свидетельствует о консолидации российского общества, которое объединилось вокруг президента и задач, которые стоят перед страной в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.