Новый метод реабилитации детей применяют в перинатальном центре Тулы
В Тульском областном перинатальном центре появился иммерсионный комплекс, который используют для реабилитации недоношенных детей и детей с патологией нервной системы. Он позволяет моделировать эффект невесомости.
Как поясняет ТСН24 со ссылкой на региональный минздрав, сухая иммерсия способна расслаблять, мягко тонизировать нервные окончания и улучшать микроциркуляцию в тканях. Специальная кроватка имитирует «эффект плавучести», который создается при помощи мелких стеклошариков в теплом потоке воздуха.
В ведомстве отметили, что оборудование произведено в России, его приобрели для перинатального центра на средства из регионального бюджета. Курс реабилитации уже прошли семь малышей.
По словам заведующей отделением Натальи Михальковой, у тех новорожденных, кто прошел курс процедур, стабилизировались гемодинамические показатели и отмечена положительная динамика неврологической симптоматики.
Ранее сообщалось о завершении строительства в Туле онкологического центра. Возведение центра стартовало в 2020 году при поддержке президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Здравоохранение».